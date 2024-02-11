Этот салат немного похож на знакомое всем Оливье. Поэтому если вам оно нравится, обязательно приготовьте его.

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Салат "Чумацкий"

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов ветчины;

– 1 красный болгарский перец;

– 2 вареные картофелины;

– 150 граммов консервированного горошка;

– 20 граммов зеленого лука;

– соль, черный молотый перец по вкусу;

– 50 граммов майонеза 72%.

Приготовление:

Ветчину или колбасу нарежьте кубиком. Вымытый и обсушенный сладкий перец разрежьте пополам, почистите от зерен и тоже нарежьте кубиками. То же самое сделайте с отварным картофелем. Зеленый лук промойте, обсушите и измельчите. В миску выложите все нарезанные ингредиенты, добавьте консервированный горошек, соль, перец, майонез и хорошо перемешайте.

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