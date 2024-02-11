Этот салат немного похож на знакомое всем Оливье. Поэтому если вам оно нравится, обязательно приготовьте его.

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Салат "Чумацкий"

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Ветчину или колбасу нарежьте кубиком. Вымытый и обсушенный сладкий перец разрежьте пополам, почистите от зерен и тоже нарежьте кубиками.
  2. То же самое сделайте с отварным картофелем. Зеленый лук промойте, обсушите и измельчите.
  3. В миску выложите все нарезанные ингредиенты, добавьте консервированный горошек, соль, перец, майонез и хорошо перемешайте.