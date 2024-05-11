Салат получится очень нежным и вкусным. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.
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Салат на День матери
- Время: 50 минут
- Порций: 2
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Приготовление:
- Куриное филе промойте, положите в кипящую подсоленную воду и отварите в течение 30 минут. Дайте остыть и порежьте брусочками.
- Грибы нарежьте кусочками, а лук – кубиками. Нагрейте сковороду с маслом, положите в нее лук и обжарьте до прозрачности.
- Добавьте грибы и жарьте, помешивая, 10 – 15 минут, пока не испарится влага. Охладите и добавьте к курице.
- Огурцы нарежьте соломкой, добавьте к остальным ингредиентам и заправьте салат майонезом. Посолите, поперчите и перемешайте.