Салат вийде дуже ніжним та смачним. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.

Варто спробувати Топова страва за малі гроші: рецепт фантастичних дерунів з м'ясом

Салат на День матері

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться, як приготувати такий салат: відео

Приготування:

  1. Куряче філе промийте, покладіть у киплячу підсолену воду і відваріть впродовж 30 хвилин. Дайте охолонути та поріжте брусочками.
  2. Гриби наріжте шматочками, а цибулю – кубиками. Нагрійте пательню з маслом, покладіть в неї цибулю та обсмажте до прозорості.
  3. Додайте гриби й смажте, помішуючи, 10 – 15 хвилин, поки не випарується волога. Охолодіть та додайте до курки.
  4. Огірки наріжте соломкою, додайте до решти інгредієнтів та заправте салат майонезом. Посоліть, поперчіть і перемішайте.