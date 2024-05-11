Салат вийде дуже ніжним та смачним. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.
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Салат на День матері
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Дивіться, як приготувати такий салат: відео
Приготування:
- Куряче філе промийте, покладіть у киплячу підсолену воду і відваріть впродовж 30 хвилин. Дайте охолонути та поріжте брусочками.
- Гриби наріжте шматочками, а цибулю – кубиками. Нагрійте пательню з маслом, покладіть в неї цибулю та обсмажте до прозорості.
- Додайте гриби й смажте, помішуючи, 10 – 15 хвилин, поки не випарується волога. Охолодіть та додайте до курки.
- Огірки наріжте соломкою, додайте до решти інгредієнтів та заправте салат майонезом. Посоліть, поперчіть і перемішайте.