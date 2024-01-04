10 минут – и готово: готовим классический Днестр – лучший праздничный рецепт

Вам понадобятся самые простые ингредиенты. Несмотря на легкость в приготовлении, "Днестр" может стать украшением праздничного стола.
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Классический рецепт салата "Днестр"
- Время: 10 минут
- Порций: 4
С фиолетовой капустой салат будет ярче / Фото Unsplash
Приготовление:
- Капусту тонко нашинкуйте и переложите в салатницу.
- Хорошо посолите и перемните руками, чтобы она стала более мягкой.
- Колбасу нарежьте тонкой соломкой. Переложите в салатницу к капусте.
- Добавьте туда же горошек и мелко нарезанный лук.
- Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Готовое блюдо украсьте зеленью.