Вам знадобляться найпростіші інгредієнти. Попри легкість у приготуванні, "Дністер" може стати окрасою святкового столу.

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Класичний рецепт салату "Дністер"

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

10 хвилин – і готово: готуємо класичний Дністер – найкращий святковий рецепт
З фіолетовою капустою салат буде яскравішим / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Капусту тонко нашинкуйте та перекладіть в салатницю.
  2. Добре посоліть і перемніть руками, щоб вона стала м'якшою.
  3. Ковбасу наріжте тонкою соломкою. Перекладіть у салатницю до капусти.
  4. Додайте туди ж горошок і дрібно нарізану цибулю.
  5. Заправте салат майонезом та акуратно перемішайте. Готову страву прикрасьте зеленню.