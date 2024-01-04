10 минут – и готово: готовим классический "Днестр" – лучший праздничный рецепт

4 января 2024, 21:59
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Источник:

Cookpad

"Днестр" – вкусный и известный всем салат. Его очень просто готовить – можно справиться буквально за 10 минут.

Вам понадобятся самые простые ингредиенты. Несмотря на легкость в приготовлении, "Днестр" может стать украшением праздничного стола.

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Классический рецепт салата "Днестр"

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 – 400 граммов белокочанной капусты;
– 150 граммов полукопченой колбасы;
– 1 средняя луковица по желанию;
– 3 – 4 столовых ложки зеленого консервированного горошка;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу.


С фиолетовой капустой салат будет ярче / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Капусту тонко нашинкуйте и переложите в салатницу.
  2. Хорошо посолите и перемните руками, чтобы она стала более мягкой.
  3. Колбасу нарежьте тонкой соломкой. Переложите в салатницу к капусте.
  4. Добавьте туда же горошек и мелко нарезанный лук.
  5. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Готовое блюдо украсьте зеленью.
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Автор: Ольга Котів