10 минут – и готово: готовим классический "Днестр" – лучший праздничный рецепт
4 января 2024, 21:59Читати новину українською
Источник:Cookpad
"Днестр" – вкусный и известный всем салат. Его очень просто готовить – можно справиться буквально за 10 минут.
Вам понадобятся самые простые ингредиенты. Несмотря на легкость в приготовлении, "Днестр" может стать украшением праздничного стола.
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Классический рецепт салата "Днестр"
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 300 – 400 граммов белокочанной капусты;
– 150 граммов полукопченой колбасы;
– 1 средняя луковица по желанию;
– 3 – 4 столовых ложки зеленого консервированного горошка;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу.
С фиолетовой капустой салат будет ярче / Фото Unsplash
Приготовление:
- Капусту тонко нашинкуйте и переложите в салатницу.
- Хорошо посолите и перемните руками, чтобы она стала более мягкой.
- Колбасу нарежьте тонкой соломкой. Переложите в салатницу к капусте.
- Добавьте туда же горошек и мелко нарезанный лук.
- Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Готовое блюдо украсьте зеленью.