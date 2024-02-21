В этом рецепте используются свежие шампиньоны. Их можно заменить на маринованные – будет тоже очень вкусно.

Стоит попробовать Самый удачный пирог из лаваша: рецепт вкусного и быстрого ужина

Салат с шампиньонами

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Обжарьте шампиньоны до готовности. Яйца сварите вкрутую.
  2. Тем временем нарежьте полукольцами лук и огурцы. Яйца измельчите произвольными кусками.
  3. Смешайте сметану, горчицу и лимонный сок.
  4. В миску положите овощи, готовые грибы, кукурузу. Заправьте все соусом, солью и перцем.