В этом рецепте используются свежие шампиньоны. Их можно заменить на маринованные – будет тоже очень вкусно.
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Салат с шампиньонами
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Обжарьте шампиньоны до готовности. Яйца сварите вкрутую.
- Тем временем нарежьте полукольцами лук и огурцы. Яйца измельчите произвольными кусками.
- Смешайте сметану, горчицу и лимонный сок.
- В миску положите овощи, готовые грибы, кукурузу. Заправьте все соусом, солью и перцем.