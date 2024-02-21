В этом рецепте используются свежие шампиньоны. Их можно заменить на маринованные – будет тоже очень вкусно.

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Салат с шампиньонами

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов шампиньонов;

– 3 яйца;

– 250 граммов огурцов;

– 250 граммов кукурузы;

– 50 граммов синего лука;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 чайные ложки дижонской горчицы;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте шампиньоны до готовности. Яйца сварите вкрутую. Тем временем нарежьте полукольцами лук и огурцы. Яйца измельчите произвольными кусками. Смешайте сметану, горчицу и лимонный сок. В миску положите овощи, готовые грибы, кукурузу. Заправьте все соусом, солью и перцем.

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