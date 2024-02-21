У цьому рецепті використовуються свіжі шампіньйони. Їх можна замінити на мариновані – буде теж дуже смачно.

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Салат з шампіньйонами

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів шампіньйонів;

– 3 яйця;

– 250 грамів огірків;

– 250 грамів кукурудзи;

– 50 грамів синьої цибулі;

– 2 столові ложки сметани;

– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Обсмажте печериці до готовності. Яйця зваріть на круто. Тим часом наріжте півкільцями цибулю та огірки. Яйця подрібніть довільними шматками. Змішайте сметану, гірчицю та лимонний сік. У миску покладіть овочі, готові гриби, кукурудзу. Заправте все соусом, сіллю та перцем.

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