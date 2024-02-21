У цьому рецепті використовуються свіжі шампіньйони. Їх можна замінити на мариновані – буде теж дуже смачно.

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Салат з шампіньйонами

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Обсмажте печериці до готовності. Яйця зваріть на круто.
  2. Тим часом наріжте півкільцями цибулю та огірки. Яйця подрібніть довільними шматками.
  3. Змішайте сметану, гірчицю та лимонний сік.
  4. У миску покладіть овочі, готові гриби, кукурудзу. Заправте все соусом, сіллю та перцем.