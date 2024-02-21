Вы забудете об Оливье: простой рецепт гениального салата к ужину
21 февраля 2024, 17:53Читати новину українською
Источник:lenna_mazur
Если традиционные салаты вам надоели, попробуйте приготовить этот. Такое блюдо понравится многим.
В этом рецепте используются свежие шампиньоны. Их можно заменить на маринованные – будет тоже очень вкусно.
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Салат с шампиньонами
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 250 граммов шампиньонов;
– 3 яйца;
– 250 граммов огурцов;
– 250 граммов кукурузы;
– 50 граммов синего лука;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 чайные ложки дижонской горчицы;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Обжарьте шампиньоны до готовности. Яйца сварите вкрутую.
- Тем временем нарежьте полукольцами лук и огурцы. Яйца измельчите произвольными кусками.
- Смешайте сметану, горчицу и лимонный сок.
- В миску положите овощи, готовые грибы, кукурузу. Заправьте все соусом, солью и перцем.