Пасхальный салат с хреном: рецепт, который повторит каждый
5 мая 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Простые рецепты
Пасха – это время, когда каждая деталь на столе имеет особое значение, отражая весеннее возрождение и традиции. Один из главных ингредиентов, который часто встречается в пасхальных блюдах – это хрен.
Хрен в салате на Пасху не только добавляет блюду пикантности, но и подчеркивает торжественность момента. Салат с хреном может стать отличным дополнением к праздничному столу.
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Салат с хреном на Пасху
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 2 свеклы;
– 1 яблоко;
– 1 чайная ложка хрена;
– 1 – 2 столовых ложки сока лимона;
– 1 – 2 столовая ложка оливкового масла;
– петрушка;
– соль, перец.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов.
- Помойте свеклу, заверните в фольгу, запекайте в духовке около одного часа до готовности.
- Помойте яблоко, почистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Готовую свеклу нарежьте ломтиками, полейте соком лимона, смажьте хреном, добавьте соль, перец, оливковое масло, перемешайте.
- Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки.