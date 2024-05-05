Хрін у салаті на Великдень не тільки додає страві пікантності, але й підкреслює урочистість моменту. Салат з хроном може стати чудовим доповненням до святкового столу.
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Салат з хроном на Великдень
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів.
- Помийте буряк, загорніть у фольгу, запікайте в духовці близько однієї години до готовності.
- Помийте яблуко, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- Готовий буряк наріжте скибочками, полийте соком лимона, змастіть хріном, додайте сіль, перець, оливкову олію, перемішайте.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки.