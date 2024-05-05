Хрін у салаті на Великдень не тільки додає страві пікантності, але й підкреслює урочистість моменту. Салат з хроном може стати чудовим доповненням до святкового столу.

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Салат з хроном на Великдень

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 буряки;

– 1 яблуко;

– 1 чайна ложка хріну;

– 1 – 2 столових ложки соку лимона;

– 1 – 2 столова ложка оливкової олії;

– петрушка;

– сіль, перець.

Приготування:

Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Помийте буряк, загорніть у фольгу, запікайте в духовці близько однієї години до готовності. Помийте яблуко, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. Готовий буряк наріжте скибочками, полийте соком лимона, змастіть хріном, додайте сіль, перець, оливкову олію, перемішайте. Викладіть на тарілку, задекоруйте листям петрушки.

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