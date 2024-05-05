Хрен в салате на Пасху не только добавляет блюду пикантности, но и подчеркивает торжественность момента. Салат с хреном может стать отличным дополнением к праздничному столу.

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Салат с хреном на Пасху

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов.
  2. Помойте свеклу, заверните в фольгу, запекайте в духовке около одного часа до готовности.
  3. Помойте яблоко, почистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
  4. Готовую свеклу нарежьте ломтиками, полейте соком лимона, смажьте хреном, добавьте соль, перец, оливковое масло, перемешайте.
  5. Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки.