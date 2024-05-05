Хрен в салате на Пасху не только добавляет блюду пикантности, но и подчеркивает торжественность момента. Салат с хреном может стать отличным дополнением к праздничному столу.
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Салат с хреном на Пасху
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов.
- Помойте свеклу, заверните в фольгу, запекайте в духовке около одного часа до готовности.
- Помойте яблоко, почистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Готовую свеклу нарежьте ломтиками, полейте соком лимона, смажьте хреном, добавьте соль, перец, оливковое масло, перемешайте.
- Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки.