Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася з читачами рецептом смачного салату з яйцями.
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Шеф-кухар впевнена, що салат прийде вам до смаку, а ще у ньому можна використати яйця, що залишились з Великодня.
Рецепт салату з яйцями
- Для приготування соусу змішайте курячий жовток, лимонний сік, гірчицю, сіль та цукор. Перемішайте інгредієнти.
- Збиваючи масу вливайте в неї тонкою цівкою олію.
- У готовий соус додайте подрібнений часник, пармезан, ще трохи лимонного соку та консервований тунець. Збийте масу блендером до однорідної консистенції.
- В тарілці змішайте листя салату, нарізані варені яйця та запечене філе птиці.
- Полийте салат соусом туна та посипте зеленою цибулею. Смачного!