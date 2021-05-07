Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася з читачами рецептом смачного салату з яйцями.

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Шеф-кухар впевнена, що салат прийде вам до смаку, а ще у ньому можна використати яйця, що залишились з Великодня.

Рецепт салату з яйцями

  1. Для приготування соусу змішайте курячий жовток, лимонний сік, гірчицю, сіль та цукор. Перемішайте інгредієнти.
  2. Збиваючи масу вливайте в неї тонкою цівкою олію.
  3. У готовий соус додайте подрібнений часник, пармезан, ще трохи лимонного соку та консервований тунець. Збийте масу блендером до однорідної консистенції.
  4. В тарілці змішайте листя салату, нарізані варені яйця та запечене філе птиці.
  5. Полийте салат соусом туна та посипте зеленою цибулею. Смачного!