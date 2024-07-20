Рецепт лучшей закуски к мясу: консервируем пикантный салат из кабачков по-корейски
20 июля 2024, 20:37Читати новину українською
Источник:Shuba
Есть множество рецептов вкусных салатов на зиму из кабачков. Советуем приготовить эту закрутку по-корейски.
Такой пикантный салат идеально подойдет к мясу. Также его очень вкусно есть самостоятельно.
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Салат из кабачков по-корейски
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 4
– 2 килограмма кабачков;
– 300 граммов лука;
– 400 граммов моркови;
– 200 граммов красного сладкого перца;
– 7 зубчиков чеснока;
– 80 граммов зелени.
Для маринада:
– 100 граммов уксуса 9%;
– 150 миллилитров растительного масла;
– 2 столовые ложки соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка красного молотого перца;
– 2 столовые ложки приправы к моркови по-корейски.
Приготовление:
- Овощи и зелень помойте. Кабачки нарежьте тонкими полосками, сладкий перец - соломкой, очищенный лук – полукольцами, а морковь натрите на терку по-корейски. Зелень измельчите.
- Смешайте уксус, масло, соль, сахар, перец и приправу для моркови по-корейски.
- Овощи выложите в большую кастрюлю, полейте маринадом и тщательно перемешайте. Оставьте на 3 часа.
- Тем временем подготовьте банки и крышки. Плотно заполните банки салатом и накройте крышками.
- На дно большой кастрюли положите полотенце и поставьте в нее банки. Налейте теплую воду до плечиков. Доведите воду до кипения и кипятите на умеренном огне 30 минут. После этого герметично закройте банки крышками.