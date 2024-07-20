Такий пікантний салат ідеально підійде до м'яса. Також його дуже смачно їсти самостійно.

Буде смачно Закарпатський рецепт, який вразить всіх: мариновані кабачки з кетчупом чилі

Салат з кабачків по-корейськи

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми кабачків;

– 300 грамів цибулі;

– 400 грамів моркви;

– 200 грамів червоного солодкого перцю;

– 7 зубчиків часнику;

– 80 грамів зелені.

Для маринаду:

– 100 грамів оцту 9%;

– 150 мілілітрів олії;

– 2 столові ложки солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка червоного меленого перцю;

– 2 столові ложки приправи до моркви по-корейськи.

Приготування:

Овочі та зелень помийте. Кабачки наріжте тонкими смужками, солодкий перець — соломкою, очищену цибулю – півкільцями, а моркву натріть на терку по-корейськи. Зелень подрібніть. Змішайте оцет, олію, сіль, цукор, перець і приправу для моркви по-корейськи. Овочі викладіть у велику каструлю, полийте маринадом і ретельно перемішайте. Залиште на 3 години. Тим часом підготуйте банки та кришки. Щільно заповніть банки салатом і накрийте кришками. На дно великої каструлі покладіть рушник і поставте в неї банки. Налийте теплу воду до плечиків. Доведіть воду до кипіння і кип'ятіть на помірному вогні 30 хвилин. Після цього герметично закрийте банки кришками.

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