Такий пікантний салат ідеально підійде до м'яса. Також його дуже смачно їсти самостійно.
Буде смачно Закарпатський рецепт, який вразить всіх: мариновані кабачки з кетчупом чилі
Салат з кабачків по-корейськи
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Овочі та зелень помийте. Кабачки наріжте тонкими смужками, солодкий перець — соломкою, очищену цибулю – півкільцями, а моркву натріть на терку по-корейськи. Зелень подрібніть.
- Змішайте оцет, олію, сіль, цукор, перець і приправу для моркви по-корейськи.
- Овочі викладіть у велику каструлю, полийте маринадом і ретельно перемішайте. Залиште на 3 години.
- Тим часом підготуйте банки та кришки. Щільно заповніть банки салатом і накрийте кришками.
- На дно великої каструлі покладіть рушник і поставте в неї банки. Налийте теплу воду до плечиків. Доведіть воду до кипіння і кип'ятіть на помірному вогні 30 хвилин. Після цього герметично закрийте банки кришками.