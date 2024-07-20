Такий пікантний салат ідеально підійде до м'яса. Також його дуже смачно їсти самостійно.

Буде смачно Закарпатський рецепт, який вразить всіх: мариновані кабачки з кетчупом чилі

Салат з кабачків по-корейськи

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Овочі та зелень помийте. Кабачки наріжте тонкими смужками, солодкий перець — соломкою, очищену цибулю – півкільцями, а моркву натріть на терку по-корейськи. Зелень подрібніть.
  2. Змішайте оцет, олію, сіль, цукор, перець і приправу для моркви по-корейськи.
  3. Овочі викладіть у велику каструлю, полийте маринадом і ретельно перемішайте. Залиште на 3 години.
  4. Тим часом підготуйте банки та кришки. Щільно заповніть банки салатом і накрийте кришками.
  5. На дно великої каструлі покладіть рушник і поставте в неї банки. Налийте теплу воду до плечиків. Доведіть воду до кипіння і кип'ятіть на помірному вогні 30 хвилин. Після цього герметично закрийте банки кришками.