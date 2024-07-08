Салат из кабачков на зиму: готовьте сразу двойную порцию, потому что исчезнет быстро

8 июля 2024, 16:59
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Источник:

Shuba

Салат из кабачков порадует вас долгими зимними вечерами. Он идеально подойдет к обеду или ужину.

Такой салат готовится очень быстро. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.

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Салат из кабачков на зиму

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма кабачков;
– 400 граммов кетчупа;
– 60 миллилитров масла;
– 60 миллилитров уксуса;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка перца;
– 100 граммов сахара;
– 2 головки чеснока.

Приготовление:

  1. Кабачки помойте и отрежьте все лишнее. Нарежьте кубиками размером примерно 2 на 2 сантиметра и выложите их в толстостенную кастрюлю.
  2. Добавьте соль, перец, сахар, масло, кетчуп и тщательно перемешайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь, накройте крышкой и доведите до кипения.
  3. Готовьте кабачки на небольшом огне, периодически помешивая, 30 минут. Затем добавьте пропущенный через пресс чеснок, уксус, перемешайте и готовьте еще 15 минут.
  4. Разложите салат в пол-литровые банки и прикройте крышками. В большую кастрюлю на дно положите полотенце, поставьте банки и налейте горячую воду немного выше, чем до середины банок.
  5. Кипятите 10 минут, после чего достаньте банки из кастрюли и плотно закрутите крышки. Оставьте банки до полного остывания.

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Автор: Ольга Котів