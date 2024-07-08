Такий салат готується дуже швидко. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя.
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Салат з кабачків на зиму
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Кабачки помийте та відріжте все зайве. Наріжте кубиками розміром приблизно 2 на 2 сантиметри та викладіть їх в товстостінну каструлю.
- Додайте сіль, перець, цукор, олію, кетчуп і ретельно перемішайте. Поставте каструлю на середній вогонь, накрийте кришкою і доведіть до кипіння.
- Готуйте кабачки на невеликому вогні, періодично помішуючи, 30 хвилин. Потім додайте пропущений через прес часник, оцет, перемішайте і готуйте ще 15 хвилин.
- Розкладіть салат у півлітрові банки та прикрийте кришками. У велику каструлю на дно покладіть рушник, поставте банки та налийте гарячу воду трошки вище, ніж до середини банок.
- Кип'ятіть 10 хвилин, після чого дістаньте банки з каструлі та щільно закрутіть кришки. Залиште банки до повного остигання.