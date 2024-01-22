С ним все будет в 10 раз вкуснее: салат из капусты к ужину за 10 минут
22 января 2024, 20:30Читати новину українською
Источник:Shuba
Салат из капусты может прекрасно дополнить ваш ужин. Кроме превосходного вкуса, его преимуществом является быстрота приготовления.
В этом салате нет майонеза. Поэтому он еще и очень полезен.
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Салат из капусты за 10 минут
- Время: 10 минут
- Порций: 8
– 1 килограмм капусты;
– 2 моркови;
– 2 сладких перца;
– 1 лук;
– 3 зубчика чеснока;
– половина острого красного перца;
– 40 граммов сахара;
– 40 граммов соли;
– 30 миллилитров уксуса;
– 5 граммов черного молотого перца;
– 100 миллилитров масла.
Приготовление:
- Капусту помойте, снимите верхние листья, а остальные тонко нашинкуйте.
- Морковь почистьте, помойте и нарежьте тоненькой соломкой, а очищенный лук – полукольцами.
- Почистьте чеснок и пропустите через пресс.
- Удалите сердцевину в сладком перце, помойте и нашинкуйте небольшими полосками. Острый перец очистьте от семян и измельчите.
- Добавьте к капусте все овощи, уксус, соль, сахар, перец, перемешайте и помните руками. Готовый салат заправьте растительным маслом. Он будет еще лучше, если настоится несколько часов.