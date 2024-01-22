У цьому салаті немає майонезу. Тому він ще й максимально корисний.

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Салат з капусти за 10 хвилин

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм капусти;

– 2 моркви;

– 2 солодкі перці;

– 1 цибуля;

– 3 зубчики часнику;

– половина гострого червоного перцю;

– 40 грамів цукру;

– 40 грамів солі;

– 30 мілілітрів оцту;

– 5 грамів чорного меленого перцю;

– 100 мілілітрів олії.

Приготування:

Капусту помийте, зніміть верхні листки, а решту тонко нашинкуйте. Моркву почистьте, помийте і наріжте тоненькою соломкою, а очищену цибулю – напівкільцями. Почистьте часник та пропустіть його через прес. Видаліть серцевину в солодкому перці, помийте і наріжте невеликими смужками. Гострий перець очистьте від насіння і подрібніть. Додайте до капусти всі овочі, оцет, сіль, цукор, перець, перемішайте та помніть руками. Готовий салат заправте олією. Він буде ще кращим, якщо настоїться кілька годин.

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