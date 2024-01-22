У цьому салаті немає майонезу. Тому він ще й максимально корисний.

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Салат з капусти за 10 хвилин

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Капусту помийте, зніміть верхні листки, а решту тонко нашинкуйте.
  2. Моркву почистьте, помийте і наріжте тоненькою соломкою, а очищену цибулю – напівкільцями.
  3. Почистьте часник та пропустіть його через прес.
  4. Видаліть серцевину в солодкому перці, помийте і наріжте невеликими смужками. Гострий перець очистьте від насіння і подрібніть.
  5. Додайте до капусти всі овочі, оцет, сіль, цукор, перець, перемішайте та помніть руками. Готовий салат заправте олією. Він буде ще кращим, якщо настоїться кілька годин.