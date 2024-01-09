Все британцы его обожают: простой рецепт зимнего салата от Джейми Оливера

Даже зимой можно приготовить вкусный салат. Самый популярный английский шеф-повар Джейми Оливер поделился своим простым рецептом.

В нем сочетаются красная и белая капуста. Этот салат может придать яркости и привлекательности любому столу.

Вам понравится "Мимоза" с секретом: что добавить в салат для более яркого вкуса

Рецепт салата от Джейми Оливера

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

– половина головки красной капусты;– половина головки белой капусты;– 2 морковки;– 30 граммов зеленого лука;– 300 граммов молока 2,5%;– 4 вяленых анчоуса;– 6 зубчиков чеснока;– 2 столовые ложки белого винного уксуса;– 6 столовых ложек оливкового масла;– 1 чайная ложка дижонской горчицы;– 30 граммов тыквенных семян;– 4 веточки мяты.

Приготовление:

Помойте и измельчите капусту. Помойте, почистьте и мелко нашинкуйте морковь или натрите ее на салатной терке. Вымойте и измельчите зеленый лук. Переложите все овощи в большую миску. Очистьте и измельчите чеснок. Налейте в глубокий ковш молоко, добавьте анчоусы с чесноком и доведите смесь до кипения. Проварите чеснок с анчоусами на небольшом огне 10 минут. Перелейте смесь в глубокую чашу. Добавьте уксус, горчицу, растительное масло, соль и перец. Хорошо перемешайте. Попробуйте соус и добавьте то, чего, по вашему мнению, недостаточно. Полейте соусом овощи и перемешайте. Вымойте и хорошо обсушите листья мяты. На сковороде разогрейте семена без добавления растительного масла. Насыпьте на салат теплые семена и порванные листья мяты.