Все британцы его обожают: простой рецепт зимнего салата от Джейми Оливера

9 января 2024, 23:57
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Источник:

Shuba

Даже зимой можно приготовить вкусный салат. Самый популярный английский шеф-повар Джейми Оливер поделился своим простым рецептом.

В нем сочетаются красная и белая капуста. Этот салат может придать яркости и привлекательности любому столу.

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Рецепт салата от Джейми Оливера

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– половина головки красной капусты;
– половина головки белой капусты;
– 2 морковки;
– 30 граммов зеленого лука;
– 300 граммов молока 2,5%;
– 4 вяленых анчоуса;
– 6 зубчиков чеснока;
– 2 столовые ложки белого винного уксуса;
– 6 столовых ложек оливкового масла;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– 30 граммов тыквенных семян;
– 4 веточки мяты.

Приготовление:

  1. Помойте и измельчите капусту. Помойте, почистьте и мелко нашинкуйте морковь или натрите ее на салатной терке.
  2. Вымойте и измельчите зеленый лук. Переложите все овощи в большую миску.
  3. Очистьте и измельчите чеснок. Налейте в глубокий ковш молоко, добавьте анчоусы с чесноком и доведите смесь до кипения.
  4. Проварите чеснок с анчоусами на небольшом огне 10 минут.
  5. Перелейте смесь в глубокую чашу. Добавьте уксус, горчицу, растительное масло, соль и перец. Хорошо перемешайте. Попробуйте соус и добавьте то, чего, по вашему мнению, недостаточно.
  6. Полейте соусом овощи и перемешайте.
  7. Вымойте и хорошо обсушите листья мяты. На сковороде разогрейте семена без добавления растительного масла.
  8. Насыпьте на салат теплые семена и порванные листья мяты.

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Автор: Ольга Котів