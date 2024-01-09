У ньому поєднуються червона та біла капусти. Цей салат може додати яскравості та привабливості будь-якому столу.

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Рецепт салату від Джеймі Олівера

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– половина голівки червоної капусти;

– половина голівки білої капусти;

– 2 морквини;

– 30 грамів зеленої цибулі;

– 300 грамів молока 2,5%;

– 4 в'ялені анчоуси;

– 6 зубчиків часнику;

– 2 столові ложки білого винного оцту;

– 6 столових ложок оливкової олії;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 30 грамів гарбузового насіння;

– 4 гілочки м'яти.

Приготування:

Помийте та подрібніть капусту. Помийте, почистьте та дрібно наріжте моркву або натріть її на салатній тертці. Помийте та подрібніть зелену цибулю. Перекладіть усі овочі у велику миску. Очистьте та подрібніть часник. Налийте у глибокий ківш молоко, додайте до нього анчоуси з часником та доведіть суміш до кипіння. Проваріть часник з анчоусами на невеликому вогні 10 хвилин. Перелийте суміш в глибоку чашу. Додайте оцет, гірчицю, олію, сіль та перець. Добре перемішайте. Спробуйте соус та додайте те, чого, на вашу думку, недостатньо. Полийте соусом овочі та перемішайте. Помийте та добре обсушіть листки м'яти. На пательні розігрійте насіння без додавання олії. Насипте на салат тепле насіння та порвані листки м'яти.

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