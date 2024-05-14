Заправка цього салату вам точно сподобається. Вона готується з йогурту та гірчиці.
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Коул слоу – рецепт
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Капусту тонко нашаткуйте, а зелену цибулю дрібно наріжте. Моркву почистьте та натріть на грубій терці.
- Для заправки у мисці змішайте йогурт, гірчицю, оливкову олію, лимонний сік, кленовий сироп, сіль і спеції. Спробуйте, щоб заправка була збалансованою за смаком.
- Овочі покладіть в миску, залийте заправкою і добре перемішайте. Залиште салат трохи постояти та пустити сік.