Заправка цього салату вам точно сподобається. Вона готується з йогурту та гірчиці.

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Коул слоу – рецепт

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів білоголової капусти;

– 2 морквини;

– 20 грамів зелені.

Для заправки:

– 3 столові ложки йогурту без наповнювача;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 20 мілілітрів лимонного соку;

– 1 чайна ложка кленового сиропу;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– 1 чайна ложка сушеної цибулі;

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– 0,5 чайної ложки солі.

Приготування:

Капусту тонко нашаткуйте, а зелену цибулю дрібно наріжте. Моркву почистьте та натріть на грубій терці. Для заправки у мисці змішайте йогурт, гірчицю, оливкову олію, лимонний сік, кленовий сироп, сіль і спеції. Спробуйте, щоб заправка була збалансованою за смаком. Овочі покладіть в миску, залийте заправкою і добре перемішайте. Залиште салат трохи постояти та пустити сік.

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