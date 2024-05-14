Коул слоу: рецепт классического американского салата из капусты

Капустный салат очень любят в США. Коул слоу является буквально воплощением американской кухни.

Заправка этого салата вам точно понравится. Она готовится из йогурта и горчицы.

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Коул слоу – рецепт

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

– 250 граммов белокочанной капусты;– 2 морковки;– 20 граммов зелени.– 3 столовые ложки йогурта без наполнителя;– 1 чайная ложка дижонской горчицы;– 20 миллилитров лимонного сока;– 1 чайная ложка кленового сиропа;– 1 чайная ложка сушеного чеснока;– 1 чайная ложка сушеного лука;– 20 миллилитров оливкового масла;– 0,5 чайной ложки соли.

Приготовление: