Коул слоу: рецепт классического американского салата из капусты
14 мая 2024, 14:58Читати новину українською
Источник:Shuba
Капустный салат очень любят в США. Коул слоу является буквально воплощением американской кухни.
Заправка этого салата вам точно понравится. Она готовится из йогурта и горчицы.
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Коул слоу – рецепт
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 250 граммов белокочанной капусты;
– 2 морковки;
– 20 граммов зелени.
Для заправки:
– 3 столовые ложки йогурта без наполнителя;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 1 чайная ложка кленового сиропа;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– 1 чайная ложка сушеного лука;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 0,5 чайной ложки соли.
Приготовление:
- Капусту тонко нашинкуйте, а зеленый лук мелко нарежьте. Морковь почистьте и натрите на крупной терке.
- Для заправки в миске смешайте йогурт, горчицу, оливковое масло, лимонный сок, кленовый сироп, соль и специи. Попробуйте, чтобы заправка была сбалансированной по вкусу.
- Овощи положите в миску, залейте заправкой и хорошо перемешайте. Оставьте салат немного постоять и пустить сок.