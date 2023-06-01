Рецепт салата из клубники требует всего 15 минут, а свежие листья шпината идеально дополнят вкусовую композицию блюда.

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Праздничный салат из клубники и шпината.

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Тщательно моем водой клубнику, срезаем плодоножки и нарезаем ягоды тонкими ломтиками.
  • Промываем листья шпината, просушиваем и выкладываем на тарелки.
  • Для заправки смешиваем уксус бальзамический и оливковое масло, добавляем специй. Заправляем шпинат перед подачей на стол, чтобы листья не увяли.
  • Выкладываем на шпинат клубнику, посыпаем фетой. По желанию салат можно посыпать любимыми орешками.

Приятного аппетита!