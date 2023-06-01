Рецепт салату з полуниці потребує всього 15 хвилин, а свіже листя шпинату ідеально доповнить смакову композицію страви.

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Святковий салат з полуниці та шпинату

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Ретельно миємо водою полуницю, зрізаємо плодоніжки та нарізаємо ягоди тонкими скибками.
  • Промиваємо листя шпинату, просушуємо та викладаємо на тарілки.
  • Для заправки змішуємо бальзамічний оцет та оливкову олію, додаємо спецій. Заправляємо шпинат перед подачею до столу, аби листя не зів'яли.
  • Викладаємо на шпинат полуницю, посипаємо фетою. За бажанням, салат можна посипати улюбленими горішками.

Смачного!