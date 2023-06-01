Сезонный салат на Троицу – готовим из клубники и шпината
1 июня 2023, 15:20Читати новину українською
Источник:Food
Уже в это воскресенье, 4 июня, христиане будут праздновать большой религиозный праздник Троицы, или как его называют Зеленые праздники. Чтобы вкусно провести и не стоять пол дня на кухне – воспользуйтесь рецептом этого салата.
Рецепт салата из клубники требует всего 15 минут, а свежие листья шпината идеально дополнят вкусовую композицию блюда.
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Праздничный салат из клубники и шпината.
- Время: 15 минут
- Порции: 2
– клубника;
– 100 граммов сыра фета;
– 100 – 150 граммов свежих листьев шпината;
– оливковое масло;
– бальзамический уксус;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Тщательно моем водой клубнику, срезаем плодоножки и нарезаем ягоды тонкими ломтиками.
- Промываем листья шпината, просушиваем и выкладываем на тарелки.
- Для заправки смешиваем уксус бальзамический и оливковое масло, добавляем специй. Заправляем шпинат перед подачей на стол, чтобы листья не увяли.
- Выкладываем на шпинат клубнику, посыпаем фетой. По желанию салат можно посыпать любимыми орешками.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Посмотрите также на уже готовое меню на Троицу 2023 – все рецепты тщательно подобраны к праздничному столу.