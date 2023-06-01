Сезонный салат на Троицу – готовим из клубники и шпината

15:20

Уже в это воскресенье, 4 июня, христиане будут праздновать большой религиозный праздник Троицы, или как его называют Зеленые праздники. Чтобы вкусно провести и не стоять пол дня на кухне – воспользуйтесь рецептом этого салата.