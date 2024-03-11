Вы приготовите этот салат всего за несколько минут. Ведь сварить нужно только яйца.
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Салат из скумбрии
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую. Остудите, почистьте и нарежьте кубиками.
- Лук измельчите, добавьте уксус и оставьте мариноваться на 10 минут.
- Огурец нарежьте кубиками. Из перца удалите сердцевину и тоже нарежьте его кубиками.
- Разберите скумбрию, отделите мясо от хребта, выберите косточки. Измельчите рыбу вилкой.
- Выложите в миску все измельченные ингредиенты. С кукурузы слейте жидкость, а зерна добавьте к салату.
- Для заправки смешайте майонез со сметаной, приправьте солью и перцем по вкусу. Заправьте салат и хорошо перемешайте.