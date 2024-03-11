Вы приготовите этот салат всего за несколько минут. Ведь сварить нужно только яйца.

Будет вкусно Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"

Салат из скумбрии

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Отварите яйца вкрутую. Остудите, почистьте и нарежьте кубиками.
  2. Лук измельчите, добавьте уксус и оставьте мариноваться на 10 минут.
  3. Огурец нарежьте кубиками. Из перца удалите сердцевину и тоже нарежьте его кубиками.
  4. Разберите скумбрию, отделите мясо от хребта, выберите косточки. Измельчите рыбу вилкой.
  5. Выложите в миску все измельченные ингредиенты. С кукурузы слейте жидкость, а зерна добавьте к салату.
  6. Для заправки смешайте майонез со сметаной, приправьте солью и перцем по вкусу. Заправьте салат и хорошо перемешайте.