Ви приготуєте цей салат всього за кілька хвилин. Адже зварити потрібно лише яйця.

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Салат зі скумбрії

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 копчена скумбрія;

– 4 яйця;

– 1 огірок;

– 1 солодкий перець;

– 1 цибулина;

– 1 столова ложка винного оцту;

– 200 грамів консервованої кукурудзи;

– 3 столові ложки майонезу 50%;

– 2 столові ложки сметани;

– сіль, перець чорний мелений, зелень до смаку.

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Приготування:

Відваріть яйця на круто. Остудіть, почистьте та наріжте кубиками. Цибулю подрібніть, додайте оцет й залиште маринуватися на 10 хвилин. Огірок наріжте кубиками. З перцю видаліть серцевину і теж наріжте його кубиками. Розберіть скумбрію, відділіть м'ясо від хребта, виберіть кісточки. Подрібніть рибу виделкою. Викладіть у миску всі подрібнені інгредієнти. З кукурудзи злийте рідину, а зерна додайте до салату. Для заправки змішайте майонез зі сметаною, приправте сіллю й перцем до смаку. Заправте салат та добре перемішайте.

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