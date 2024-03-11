Ви приготуєте цей салат всього за кілька хвилин. Адже зварити потрібно лише яйця.
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Салат зі скумбрії
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Відваріть яйця на круто. Остудіть, почистьте та наріжте кубиками.
- Цибулю подрібніть, додайте оцет й залиште маринуватися на 10 хвилин.
- Огірок наріжте кубиками. З перцю видаліть серцевину і теж наріжте його кубиками.
- Розберіть скумбрію, відділіть м'ясо від хребта, виберіть кісточки. Подрібніть рибу виделкою.
- Викладіть у миску всі подрібнені інгредієнти. З кукурудзи злийте рідину, а зерна додайте до салату.
- Для заправки змішайте майонез зі сметаною, приправте сіллю й перцем до смаку. Заправте салат та добре перемішайте.