Ви приготуєте цей салат всього за кілька хвилин. Адже зварити потрібно лише яйця.

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Салат зі скумбрії

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Відваріть яйця на круто. Остудіть, почистьте та наріжте кубиками.
  2. Цибулю подрібніть, додайте оцет й залиште маринуватися на 10 хвилин.
  3. Огірок наріжте кубиками. З перцю видаліть серцевину і теж наріжте його кубиками.
  4. Розберіть скумбрію, відділіть м'ясо від хребта, виберіть кісточки. Подрібніть рибу виделкою.
  5. Викладіть у миску всі подрібнені інгредієнти. З кукурудзи злийте рідину, а зерна додайте до салату.
  6. Для заправки змішайте майонез зі сметаною, приправте сіллю й перцем до смаку. Заправте салат та добре перемішайте.