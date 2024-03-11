Такой вкуснятины вы еще не ели: готовим роскошный салат из копченой скумбрии

Копченая скумбрия является отличным ингредиентом для салата. Такое блюдо точно понравится многим.

Вы приготовите этот салат всего за несколько минут. Ведь сварить нужно только яйца.

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Салат из скумбрии

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

– 1 копченая скумбрия;– 4 яйца;– 1 огурец;– 1 сладкий перец;– 1 луковица;– 1 столовая ложка винного уксуса;– 200 граммов консервированной кукурузы;– 3 столовые ложки майонеза 50%;– 2 столовые ложки сметаны;– соль, перец черный молотый, зелень по вкусу. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую. Остудите, почистьте и нарежьте кубиками. Лук измельчите, добавьте уксус и оставьте мариноваться на 10 минут. Огурец нарежьте кубиками. Из перца удалите сердцевину и тоже нарежьте его кубиками. Разберите скумбрию, отделите мясо от хребта, выберите косточки. Измельчите рыбу вилкой. Выложите в миску все измельченные ингредиенты. С кукурузы слейте жидкость, а зерна добавьте к салату. Для заправки смешайте майонез со сметаной, приправьте солью и перцем по вкусу. Заправьте салат и хорошо перемешайте.