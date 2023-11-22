Салат з крабовими паличками був і є кулінарним хітом. Коли хочеться свята без великих витрат, часто готують саме його.

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Салат з крабовими паличками – покроковий рецепт

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 3

Приготування:

  1. Відваріть та почистьте яйця. Часник, який надасть салату пікантного аромату, натріть на дрібній тертці. Те ж саме зробіть з плавленим сиром. Крабові палички наріжте кубиком чи соломкою.
  2. Почніть збирати салат. Першим шаром буде плавлений сир, зверху часник, який вкрийте тонкою сіточкою майонезу.
  3. Другим шаром покладіть натерті яйця і зверху знову має бути тонка сіточка майонезу.
  4. Третій шар – крабові палички з тонкою сіточкою майонезу.
  5. Четвертий шар – пшеничні сухарики, змащені майонезом
  6. П'ятим шаром буде кукурудза. На бажання прикрасьте салат свіжою зеленню.