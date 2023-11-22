Салат з крабовими паличками був і є кулінарним хітом. Коли хочеться свята без великих витрат, часто готують саме його.

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Салат з крабовими паличками – покроковий рецепт

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 250 грамів крабових паличок;

– 200 грамів плавленого сиру;

– 2 зубчики часнику;

– 3 яйця;

– 70 грамів сухариків;

– 100 грамів консервованої кукурудзи;

– 100 грамів майонезу 67%.

Приготування:

Відваріть та почистьте яйця. Часник, який надасть салату пікантного аромату, натріть на дрібній тертці. Те ж саме зробіть з плавленим сиром. Крабові палички наріжте кубиком чи соломкою. Почніть збирати салат. Першим шаром буде плавлений сир, зверху часник, який вкрийте тонкою сіточкою майонезу. Другим шаром покладіть натерті яйця і зверху знову має бути тонка сіточка майонезу. Третій шар – крабові палички з тонкою сіточкою майонезу. Четвертий шар – пшеничні сухарики, змащені майонезом П'ятим шаром буде кукурудза. На бажання прикрасьте салат свіжою зеленню.

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