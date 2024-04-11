Главный герой каждого праздничного стола: как сделать идеальный классический крабовый салат
11 апреля 2024, 13:05Читати новину українською
Источник:Shuba
Салат с крабовыми палочками, свежими огурцами и кукурузой – классическая версия популярной закуски. Без него, пожалуй, не обходится ни один праздничный стол.
Среди основных плюсов этого блюда – легкость приготовления. Также такой салат имеет приятный свежий вкус и замечательный вид в тарелке.
Будет вкусно Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день
Салат с крабовыми палочками – классический рецепт
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 12 крабовых палочек;
– 2 огурца;
– пучок зеленого лука;
– 340 граммов консервированной кукурузы;
– майонез 72%, соль, перец черный молотый по вкусу.
Приготовление:
- Хорошо помойте яйца и отварите их вкрутую. После этого опустите яйца в холодную воду.
- Помойте и очистьте от кожуры огурцы, нарежьте их кубиками и положите в салатницу.
- Тщательно помойте почищенный лук, обсушите бумажными полотенцами и мелко нарежьте. Добавьте к огурцам.
- Освободите от целлофана палочки и нарежьте их кубиками, предварительно разделив каждую палочку пополам.
- Очистьте яйца от скорлупы и нарежьте на произвольные кусочки. Можно также натереть их на крупной терке.
- Переложите крабовые палочки и яйца в салатницу. Добавьте зернышки кукурузы.
- Присолите салат, заправьте майонезом и перемешайте.