Среди основных плюсов этого блюда – легкость приготовления. Также такой салат имеет приятный свежий вкус и замечательный вид в тарелке.

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Салат с крабовыми палочками – классический рецепт

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Хорошо помойте яйца и отварите их вкрутую. После этого опустите яйца в холодную воду.
  2. Помойте и очистьте от кожуры огурцы, нарежьте их кубиками и положите в салатницу.
  3. Тщательно помойте почищенный лук, обсушите бумажными полотенцами и мелко нарежьте. Добавьте к огурцам.
  4. Освободите от целлофана палочки и нарежьте их кубиками, предварительно разделив каждую палочку пополам.
  5. Очистьте яйца от скорлупы и нарежьте на произвольные кусочки. Можно также натереть их на крупной терке.
  6. Переложите крабовые палочки и яйца в салатницу. Добавьте зернышки кукурузы.
  7. Присолите салат, заправьте майонезом и перемешайте.