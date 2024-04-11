Среди основных плюсов этого блюда – легкость приготовления. Также такой салат имеет приятный свежий вкус и замечательный вид в тарелке.
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Салат с крабовыми палочками – классический рецепт
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Хорошо помойте яйца и отварите их вкрутую. После этого опустите яйца в холодную воду.
- Помойте и очистьте от кожуры огурцы, нарежьте их кубиками и положите в салатницу.
- Тщательно помойте почищенный лук, обсушите бумажными полотенцами и мелко нарежьте. Добавьте к огурцам.
- Освободите от целлофана палочки и нарежьте их кубиками, предварительно разделив каждую палочку пополам.
- Очистьте яйца от скорлупы и нарежьте на произвольные кусочки. Можно также натереть их на крупной терке.
- Переложите крабовые палочки и яйца в салатницу. Добавьте зернышки кукурузы.
- Присолите салат, заправьте майонезом и перемешайте.