Серед основних плюсів цієї страви — легкість приготування. Також такий салат має приємний свіжий смак та чудовий вигляд у тарілці.
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Салат з крабовими паличками – класичний рецепт
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Добре помийте яйця та відваріть їх на круто. Після цього опустіть яйця в холодну воду.
- Помийте та почистьте від шкірки огірки, наріжте їх кубиками й покладіть у салатницю.
- Ретельно помийте почищену цибулю, обсушіть паперовими рушниками та дрібно наріжте. Додайте до огірків.
- Звільніть від целофану палички та наріжте їх кубиками, попередньо розділивши кожну паличку навпіл.
- Почистьте яйця від шкарлупи та наріжте на довільні шматочки. Можна також натерти їх на великій тертці.
- Перекладіть крабові палички та яйця в салатницю. Додайте зернятка кукурудзи.
- Присоліть салат, заправте майонезом та перемішайте.