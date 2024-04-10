Ароматный и очень сочный: готовим салат Весенний из молодой капусты и редиса

Этот салат готовится максимально просто. Вам нужно всего 10 минут.

Стоит попробовать Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день

Салат из молодой капусты "Весенний"

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов молодой капусты;

– 200 граммов помидоров;

– 100 граммов редиса;

– 100 миллилитров сметаны;

– половина чайной ложки соли.



Такой салат понравится всем / Фото Depositphotos

Приготовление:

Тщательно помойте все овощи. Редис и помидоры нарежьте ломтиками, а капусту мелко нашинкуйте. Соедините овощи в салатнике, добавьте сметану, соль и хорошо перемешайте. По желанию можно также всыпать измельченной зелени.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить ароматные палянички с черемшой.