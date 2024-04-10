Этот салат готовится максимально просто. Вам нужно всего 10 минут.

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Салат из молодой капусты "Весенний"

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ароматный и очень сочный: готовим салат Весенний из молодой капусты и редиса
Такой салат понравится всем / Фото Depositphotos

Приготовление:

  1. Тщательно помойте все овощи.
  2. Редис и помидоры нарежьте ломтиками, а капусту мелко нашинкуйте.
  3. Соедините овощи в салатнике, добавьте сметану, соль и хорошо перемешайте. По желанию можно также всыпать измельченной зелени.