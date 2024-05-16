Інгредієнти – дуже прості. Проте вони створюють дуже смачне поєднання.

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Салат з куркою та сиром

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Куряче філе помийте, посоліть і зваріть до готовності. Охолодіть та наріжте кубиками.
  2. Перець запечіть у духовці до м’якості, очистьте від шкірки та наріжте соломкою.
  3. Сир наріжте смужками по 2 сантиметри. Квасолю і кукурудзу відкиньте на сито. Салат помийте, обсушіть і поріжте шматочками.
  4. Змішайте усі інгредієнти та заправте майонезом, сіллю і перцем. Перед подачею посипте подрібненою зеленою цибулею.