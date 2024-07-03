Гости будут облизывать тарелки: хрустящий салат из малосольных огурцов и медового соуса

Освежающий салат из малосольных огурцов станет хитом летнего сезона. Весь секрет – в замечательном соусе!

Салат из малосольных огурцов с помидорами радует сочностью, хрустом и вкусом. Он настолько вкусный, что вы забудете, что он должен был быть лишь дополнением к основному блюду.

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Салат из малосольных огурцов с помидорами и медовым соусом

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Быстрая и вкусная закуска / Фото unsplash

– 10 малосольных огурцов;– 500 грамм любимых помидоров;– половина пучка укропа;– пол красного лука;– сок половины лимона;– 2 чайные ложки медовой горчицы;– 1 большая столовая ложка жидкого меда;– 25 миллилитров оливкового масла;– перец и соль по вкусу.

Приготовление:

Огурцы нарежьте тонкими ломтиками (или натрите на мандолине), высыпьте в миску и отставьте. Лук нашинковать ломтиками и добавьте к огурцам. У помидоров удалите твердые плодоножки и нарежьте их кубиками, добавьте в миску к огурцам. Укроп мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам. Приготовьте соус: в миску с салатом выжмите соус из половинки лимона, влейте медовую горчицу, мед и оливковое масло. Посолите, но не сильно (малосольные огурцы достаточно соленые) и поперчите. Все тщательно перемешайте. Подавайте сразу к обеду или с кусочком хлеба для легкой закуски.

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