Гости будут облизывать тарелки: хрустящий салат из малосольных огурцов и медового соуса
3 июля 2024, 06:14Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Освежающий салат из малосольных огурцов станет хитом летнего сезона. Весь секрет – в замечательном соусе!
Салат из малосольных огурцов с помидорами радует сочностью, хрустом и вкусом. Он настолько вкусный, что вы забудете, что он должен был быть лишь дополнением к основному блюду.
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Салат из малосольных огурцов с помидорами и медовым соусом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 10 малосольных огурцов;
– 500 грамм любимых помидоров;
– половина пучка укропа;
– пол красного лука;
– сок половины лимона;
– 2 чайные ложки медовой горчицы;
– 1 большая столовая ложка жидкого меда;
– 25 миллилитров оливкового масла;
– перец и соль по вкусу.
Приготовление:
- Огурцы нарежьте тонкими ломтиками (или натрите на мандолине), высыпьте в миску и отставьте.
- Лук нашинковать ломтиками и добавьте к огурцам.
- У помидоров удалите твердые плодоножки и нарежьте их кубиками, добавьте в миску к огурцам.
- Укроп мелко нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам.
- Приготовьте соус: в миску с салатом выжмите соус из половинки лимона, влейте медовую горчицу, мед и оливковое масло.
- Посолите, но не сильно (малосольные огурцы достаточно соленые) и поперчите.
- Все тщательно перемешайте.
- Подавайте сразу к обеду или с кусочком хлеба для легкой закуски.