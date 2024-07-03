Салат з малосольних огірків з помідорами тішить соковитістю, хрусткістю та смаком. Він настільки смачний, що ви забудете, що він повинен був бути лише доповненням до основної страви.

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Салат з малосольних огірків з помідорами та медовим соусом

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Швидка та смачна закуска / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 10 малосольних огірків;

– 500 грамів улюблених помідорів;

– пів пучка кропу;

– пів червоної цибулі;

– сік половини лимона;

– 2 чайні ложки медової гірчиці;

– 1 велика столова ложка рідкого меду;

– 25 мілілітрів оливкової олії;

– перець і сіль до смаку.

Приготування:

Огірки наріжте тонкими скибочками (або натріть на мандоліні), висипте в миску і відставте. Цибулю нашаткувати скибочками та додайте до огірків. У помідорів видаліть тверді плодоніжки та наріжте їх кубиками, додайте в миску до огірків. Кріп дрібно наріжте і додайте до решти інгредієнтів. Приготуйте соус: в миску з салатом вичавіть соус з половинки лимона, влийте медову гірчицю, мед і оливкову олію. Посоліть, але не сильно (малосольні огірки досить солоні) і поперчіть. Все ретельно перемішайте. Подавайте відразу до обіду або зі шматочком хліба для легкої закуски.

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