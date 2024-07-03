Салат з малосольних огірків з помідорами тішить соковитістю, хрусткістю та смаком. Він настільки смачний, що ви забудете, що він повинен був бути лише доповненням до основної страви.
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Салат з малосольних огірків з помідорами та медовим соусом
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Швидка та смачна закуска / Фото unsplash
Приготування:
- Огірки наріжте тонкими скибочками (або натріть на мандоліні), висипте в миску і відставте.
- Цибулю нашаткувати скибочками та додайте до огірків.
- У помідорів видаліть тверді плодоніжки та наріжте їх кубиками, додайте в миску до огірків.
- Кріп дрібно наріжте і додайте до решти інгредієнтів.
- Приготуйте соус: в миску з салатом вичавіть соус з половинки лимона, влийте медову гірчицю, мед і оливкову олію.
- Посоліть, але не сильно (малосольні огірки досить солоні) і поперчіть.
- Все ретельно перемішайте.
- Подавайте відразу до обіду або зі шматочком хліба для легкої закуски.