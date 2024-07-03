Салат з малосольних огірків з помідорами тішить соковитістю, хрусткістю та смаком. Він настільки смачний, що ви забудете, що він повинен був бути лише доповненням до основної страви.

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Салат з малосольних огірків з помідорами та медовим соусом

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Салат з малосольних огірківШвидка та смачна закуска / Фото unsplash

Приготування:

  1. Огірки наріжте тонкими скибочками (або натріть на мандоліні), висипте в миску і відставте.
  2. Цибулю нашаткувати скибочками та додайте до огірків.
  3. У помідорів видаліть тверді плодоніжки та наріжте їх кубиками, додайте в миску до огірків.
  4. Кріп дрібно наріжте і додайте до решти інгредієнтів.
  5. Приготуйте соус: в миску з салатом вичавіть соус з половинки лимона, влийте медову гірчицю, мед і оливкову олію.
  6. Посоліть, але не сильно (малосольні огірки досить солоні) і поперчіть.
  7. Все ретельно перемішайте.
  8. Подавайте відразу до обіду або зі шматочком хліба для легкої закуски.