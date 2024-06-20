Вы захотите есть его каждый день: готовим фантастический салат из молодого картофеля

Молодой картофель можно не только печь или варить. Попробуйте приготовить из него невероятно вкусный салат.

Бекон добавит еще больше сытности. Такой салат может быть полноценным основным блюдом.

Будет вкусно Этот трюк изменит вашу жизнь: что добавить к яичнице, чтобы превратить ее в произведение искусства

Салат из молодого картофеля

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 6

– 600 граммов мелкого молодого картофеля;– 4 огурца;– 4 яйца;– 200 граммов бекона;– 1 пучок молодого лука;– половина пучка укропа;– соль и черный свежемолотый перец по вкусу.– 80 граммов майонеза;– 80 граммов сметаны 15%;– 1 столовая ложка не острой горчицы.

Смотрите, как приготовить этот вкусный салат: видео

Приготовление:

Картофель хорошо вымойте, порежьте пополам и отварите до готовности. Огурцы порежьте кружочками, а отварные яйца – на 8 – 16 частей. Бекон подрумяньте на сухой сковороде, порежьте кусочками. Зелень мелко порубите. В глубокой миске смешайте майонез, сметану и горчицу. Добавьте картофель, яйца и огурцы. Выложите лук, бекон и хорошо вымешайте. Добавьте укроп, приправьте солью и черным свежемолотым перцем. Еще раз вымешайте и украсьте зеленью.