Бекон додасть ще більше ситності. Такий салат може бути повноцінною основною стравою.
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Салат з молодої картоплі
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 6
Дивіться, як приготувати цей смачний салат: відео
Приготування:
- Картоплю добре вимийте, поріжте навпіл та відваріть до готовності.
- Огірки поріжте кружечками, а відварені яйця – на 8 – 16 частин.
- Бекон підрум'яньте на сухій пательні, поріжте шматочками.
- Зелень дрібно посічіть.
- У глибокій мисці змішайте майонез, сметану та гірчицю. Додайте картоплю, яйця та огірки.
- Викладіть цибулю, бекон та добре вимішайте. Додайте кріп, приправте сіллю та чорним свіжозмеленим перцем. Ще раз вимішайте та прикрасьте зеленню.