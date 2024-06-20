Бекон додасть ще більше ситності. Такий салат може бути повноцінною основною стравою.

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Салат з молодої картоплі

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 6

Дивіться, як приготувати цей смачний салат: відео

Приготування:

  1. Картоплю добре вимийте, поріжте навпіл та відваріть до готовності.
  2. Огірки поріжте кружечками, а відварені яйця – на 8 – 16 частин.
  3. Бекон підрум'яньте на сухій пательні, поріжте шматочками.
  4. Зелень дрібно посічіть.
  5. У глибокій мисці змішайте майонез, сметану та гірчицю. Додайте картоплю, яйця та огірки.
  6. Викладіть цибулю, бекон та добре вимішайте. Додайте кріп, приправте сіллю та чорним свіжозмеленим перцем. Ще раз вимішайте та прикрасьте зеленню.