Просто и невероятно вкусно: приготовьте польский салат с молодой капустой

26 мая 2024, 18:59
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Источник:

Smaczne dania

Приготовьте очень вкусный польский салат с молодой капустой. Консервированный тунец придаст ему изысканности.

Салат получится очень свежим и легким. Именно то, что надо для полезного ужина.

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Польский салат с капустой и тунцом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов молодой капусты;
– 250 граммов свежего огурца;
– 4 яйца;
– 180 граммов тунца в собственном соку;
– 1 пучок петрушки;
– зеленый лук по вкусу.
Для заправки:
– 1 чайная ложка зернистой горчицы;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите яйца вкрутую. Залейте их холодной водой, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем охладите, почистите и нарежьте мелким кубиком.
  2. Молодую капусту тоненько нашинкуйте, а огурцы нарежьте соломкой. Петрушку и зеленый лук измельчите.
  3. Смешайте капусту, яйца, зелень и огурцы. Добавьте измельченный тунец и перемешайте.
  4. Смешайте все ингредиенты для заправки, полейте салат и снова перемешайте.
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Автор: Ольга Котів