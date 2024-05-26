Просто и невероятно вкусно: приготовьте польский салат с молодой капустой

Приготовьте очень вкусный польский салат с молодой капустой. Консервированный тунец придаст ему изысканности.

Салат получится очень свежим и легким. Именно то, что надо для полезного ужина.

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Польский салат с капустой и тунцом

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

– 400 граммов молодой капусты;– 250 граммов свежего огурца;– 4 яйца;– 180 граммов тунца в собственном соку;– 1 пучок петрушки;– зеленый лук по вкусу.– 1 чайная ложка зернистой горчицы;– 1 столовая ложка яблочного уксуса;– 2 столовые ложки оливкового масла;– соль, перец по вкусу.

Приготовление: