Салат получится очень свежим и легким. Именно то, что надо для полезного ужина.

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Польский салат с капустой и тунцом

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов молодой капусты;

– 250 граммов свежего огурца;

– 4 яйца;

– 180 граммов тунца в собственном соку;

– 1 пучок петрушки;

– зеленый лук по вкусу.

Для заправки:

– 1 чайная ложка зернистой горчицы;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую. Залейте их холодной водой, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем охладите, почистите и нарежьте мелким кубиком. Молодую капусту тоненько нашинкуйте, а огурцы нарежьте соломкой. Петрушку и зеленый лук измельчите. Смешайте капусту, яйца, зелень и огурцы. Добавьте измельченный тунец и перемешайте. Смешайте все ингредиенты для заправки, полейте салат и снова перемешайте.

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