Салат получится очень свежим и легким. Именно то, что надо для полезного ужина.
Будет вкусно Вкуснее, чем колбаса и паштет: готовим нежный куриный террин с горошком
Польский салат с капустой и тунцом
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую. Залейте их холодной водой, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем охладите, почистите и нарежьте мелким кубиком.
- Молодую капусту тоненько нашинкуйте, а огурцы нарежьте соломкой. Петрушку и зеленый лук измельчите.
- Смешайте капусту, яйца, зелень и огурцы. Добавьте измельченный тунец и перемешайте.
- Смешайте все ингредиенты для заправки, полейте салат и снова перемешайте.