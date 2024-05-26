Салат получится очень свежим и легким. Именно то, что надо для полезного ужина.

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Польский салат с капустой и тунцом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Отварите яйца вкрутую. Залейте их холодной водой, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем охладите, почистите и нарежьте мелким кубиком.
  2. Молодую капусту тоненько нашинкуйте, а огурцы нарежьте соломкой. Петрушку и зеленый лук измельчите.
  3. Смешайте капусту, яйца, зелень и огурцы. Добавьте измельченный тунец и перемешайте.
  4. Смешайте все ингредиенты для заправки, полейте салат и снова перемешайте.