Салат вийде дуже свіжим та легким. Саме те, що треба для корисної вечері.

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Польський салат з капустою та тунцем

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Відваріть яйця круто. Залийте їх холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин. Потім охолодіть, почистьте і наріжте дрібним кубиком.
  2. Молоду капусту тоненько нашинкуйте, а огірки наріжте соломкою. Петрушку і зелену цибулю подрібніть.
  3. Змішайте капусту, яйця, зелень та огірки. Додайте подрібнений тунець і перемішайте.
  4. Змішайте всі інгредієнти для заправки, полийте салат та знову перемішайте.