Салат вийде дуже свіжим та легким. Саме те, що треба для корисної вечері.

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Польський салат з капустою та тунцем

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів молодої капусти;

– 250 грамів свіжого огірка;

– 4 яйця;

– 180 грамів тунця у власному соку;

– 1 пучок петрушки;

– зелена цибуля до смаку.

Для заправки:

– 1 чайна ложка зернистої гірчиці;

– 1 столова ложка яблучного оцту;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Відваріть яйця круто. Залийте їх холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин. Потім охолодіть, почистьте і наріжте дрібним кубиком. Молоду капусту тоненько нашинкуйте, а огірки наріжте соломкою. Петрушку і зелену цибулю подрібніть. Змішайте капусту, яйця, зелень та огірки. Додайте подрібнений тунець і перемішайте. Змішайте всі інгредієнти для заправки, полийте салат та знову перемішайте.

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