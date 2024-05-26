Салат вийде дуже свіжим та легким. Саме те, що треба для корисної вечері.
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Польський салат з капустою та тунцем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Відваріть яйця круто. Залийте їх холодною водою, доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин. Потім охолодіть, почистьте і наріжте дрібним кубиком.
- Молоду капусту тоненько нашинкуйте, а огірки наріжте соломкою. Петрушку і зелену цибулю подрібніть.
- Змішайте капусту, яйця, зелень та огірки. Додайте подрібнений тунець і перемішайте.
- Змішайте всі інгредієнти для заправки, полийте салат та знову перемішайте.