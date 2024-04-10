Ароматный и очень сочный: готовим салат "Весенний" из молодой капусты и редиса
10 апреля 2024, 00:59Читати новину українською
Источник:Cookpad
Весна принесла первые сезонные овощи. Попробуйте приготовить салат "Весенний" – он пополнит ваш организм необходимыми витаминами и полезными веществами.
Этот салат готовится максимально просто. Вам нужно всего 10 минут.
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Салат из молодой капусты "Весенний"
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 300 граммов молодой капусты;
– 200 граммов помидоров;
– 100 граммов редиса;
– 100 миллилитров сметаны;
– половина чайной ложки соли.
Такой салат понравится всем / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Тщательно помойте все овощи.
- Редис и помидоры нарежьте ломтиками, а капусту мелко нашинкуйте.
- Соедините овощи в салатнике, добавьте сметану, соль и хорошо перемешайте. По желанию можно также всыпать измельченной зелени.