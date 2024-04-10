Цей салат готується максимально просто. Вам потрібно всього 10 хвилин.

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Салат з молодої капусти "Весняний"

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Ароматний та дуже соковитий: готуємо салат Весняний з молодої капусти та редиски
Такий салат сподобається всім / Фото Depositphotos

Приготування:

  1. Ретельно помийте всі овочі.
  2. Редиску та помідори наріжте скибочками, а капусту дрібно нашинкуйте.
  3. З'єднайте овочі в салатнику, додайте сметану, сіль та добре перемішайте. За бажанням можна також всипати подрібненої зелені.