Ароматний та дуже соковитий: готуємо салат Весняний з молодої капусти та редиски

Цей салат готується максимально просто. Вам потрібно всього 10 хвилин.
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Салат з молодої капусти "Весняний"
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Такий салат сподобається всім / Фото Depositphotos
Приготування:
- Ретельно помийте всі овочі.
- Редиску та помідори наріжте скибочками, а капусту дрібно нашинкуйте.
- З'єднайте овочі в салатнику, додайте сметану, сіль та добре перемішайте. За бажанням можна також всипати подрібненої зелені.