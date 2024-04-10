Ароматний та дуже соковитий: готуємо салат Весняний з молодої капусти та редиски

Цей салат готується максимально просто. Вам потрібно всього 10 хвилин.

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Салат з молодої капусти "Весняний"

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів молодої капусти;

– 200 грамів помідорів;

– 100 грамів редиски;

– 100 мілілітрів сметани;

– половина чайної ложки солі.



Такий салат сподобається всім / Фото Depositphotos

Приготування:

Ретельно помийте всі овочі. Редиску та помідори наріжте скибочками, а капусту дрібно нашинкуйте. З'єднайте овочі в салатнику, додайте сметану, сіль та добре перемішайте. За бажанням можна також всипати подрібненої зелені.

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