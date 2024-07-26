Молодая свекла еще никогда не была такой вкусной: готовим салат с сельдью и маринованным огурцом

26 июля 2024, 18:59
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Источник:

Shuba

Успейте насладиться молодой свеклой, пока длится сезон. В частности, советуем приготовить этот вкусный салат.

Сладость молодой свеклы идеально подходит к сельди. Этот салат будет даже вкуснее, чем Шуба.

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Салат из свеклы и сельди

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов свеклы;
– 75 граммов маринованных огурцов;
– 1 филе сельди;
– зеленый лук, петрушка, оливковое масло, перец черный молотый по вкусу.

Приготовление:

  1. Сварите или запеките в духовке свеклу. Почистите и нарежьте.
  2. Огурцы нарежьте небольшими кружочками, а сельдь – кубиками. Измельчите зеленый лук и листья петрушки.
  3. В тарелке смешайте свеклу, сельдь, огурцы и лук. Посыпьте мелко нарезанной петрушкой.
  4. Приправьте оливковым маслом и молотым черным перцем по вкусу. Хорошо перемешайте и переложите на тарелку для подачи.
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Автор: Ольга Котів