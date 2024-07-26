Молодая свекла еще никогда не была такой вкусной: готовим салат с сельдью и маринованным огурцом
26 июля 2024, 18:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Успейте насладиться молодой свеклой, пока длится сезон. В частности, советуем приготовить этот вкусный салат.
Сладость молодой свеклы идеально подходит к сельди. Этот салат будет даже вкуснее, чем Шуба.
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Салат из свеклы и сельди
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 150 граммов свеклы;
– 75 граммов маринованных огурцов;
– 1 филе сельди;
– зеленый лук, петрушка, оливковое масло, перец черный молотый по вкусу.
Приготовление:
- Сварите или запеките в духовке свеклу. Почистите и нарежьте.
- Огурцы нарежьте небольшими кружочками, а сельдь – кубиками. Измельчите зеленый лук и листья петрушки.
- В тарелке смешайте свеклу, сельдь, огурцы и лук. Посыпьте мелко нарезанной петрушкой.
- Приправьте оливковым маслом и молотым черным перцем по вкусу. Хорошо перемешайте и переложите на тарелку для подачи.