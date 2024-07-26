Солодкість молодого буряка ідеально пасує до оселедця. Цей салат буде навіть смачнішим, ніж Шуба.

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Салат з буряка та оселедця

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Зваріть або запечіть у духовці буряк. Почистьте та наріжте.
  2. Огірки наріжте невеликими кружечками, а оселедець – кубиками. Подрібніть зелену цибулю та листя петрушки.
  3. У тарілці змішайте буряк, оселедець, огірки та цибулю. Посипте дрібно нарізаною петрушкою.
  4. Приправте оливковою олією та меленим чорним перцем до смаку. Добре перемішайте та перекладіть на тарілку для подачі.