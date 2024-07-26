Солодкість молодого буряка ідеально пасує до оселедця. Цей салат буде навіть смачнішим, ніж Шуба.
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Салат з буряка та оселедця
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Зваріть або запечіть у духовці буряк. Почистьте та наріжте.
- Огірки наріжте невеликими кружечками, а оселедець – кубиками. Подрібніть зелену цибулю та листя петрушки.
- У тарілці змішайте буряк, оселедець, огірки та цибулю. Посипте дрібно нарізаною петрушкою.
- Приправте оливковою олією та меленим чорним перцем до смаку. Добре перемішайте та перекладіть на тарілку для подачі.