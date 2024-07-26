Сладость молодой свеклы идеально подходит к сельди. Этот салат будет даже вкуснее, чем Шуба.

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Салат из свеклы и сельди

Время: 15 минут

15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов свеклы;

– 75 граммов маринованных огурцов;

– 1 филе сельди;

– зеленый лук, петрушка, оливковое масло, перец черный молотый по вкусу.

Приготовление:

Сварите или запеките в духовке свеклу. Почистите и нарежьте. Огурцы нарежьте небольшими кружочками, а сельдь – кубиками. Измельчите зеленый лук и листья петрушки. В тарелке смешайте свеклу, сельдь, огурцы и лук. Посыпьте мелко нарезанной петрушкой. Приправьте оливковым маслом и молотым черным перцем по вкусу. Хорошо перемешайте и переложите на тарелку для подачи.

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