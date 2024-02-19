Благодаря соевому соусу салат будет иметь восточные нотки. Попробуйте приготовить его по этому простому рецепту.
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Салат из огурцов и моркови по-корейски
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Помытые огурцы нарежьте соломкой. Помытую морковь почистите и натрите на терке по-корейски.
- Вымойте зеленый лук, обрежьте лишнее. Порежьте его крупными кусками. Все овощи сложите в полиэтиленовый пакет. Упакуйте его в еще один и закрутите, чтобы не пропускал воздух.
- Очистьте и промойте чеснок. Натрите его на крупной терке и отправьте в пакет.
- Вымойте перец чили, отрежьте половинку, очистьте от сердцевины и нарежьте мелкими кусочками. Добавьте в пакет вместе с маслом.
- Добавьте уксус, соевый соус, паприку, черный перец и соль. Закрутите пакет, чтобы из него ничего не высыпалось.
- Перемешайте ингредиенты, слегка встряхивая, качая и оборачивая пакет. Можно замариновать салат несколько часов, а можно и сразу высыпать в миску.