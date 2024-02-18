Идеальный салат из пекинской капусты: готовим из того, что есть в холодильнике

Кстати, этот салат можно сделать без майонеза. Просто замените его сметаной или оливковым маслом.
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Салат с пекинской капустой и колбасой
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Из пекинской капусты удаются очень вкусные салаты / Фото Unsplash
Приготовление:
- Помойте капусту и накрошите ее соломкой.
- Так же соломкой или брусочками нарежьте колбасу.
- Добавьте горошек и соль, перемешайте.
- Заправьте салат майонезом и снова перемешайте. При подаче блюдо можно украсить зеленью – петрушкой, укропом, луком, микрогрином, рукколой.