Идеальный салат из пекинской капусты: готовим из того, что есть в холодильнике

Кстати, этот салат можно сделать без майонеза. Просто замените его сметаной или оливковым маслом.

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Салат с пекинской капустой и колбасой

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 350 граммов пекинской капусты;

– 150 граммов вареной колбасы;

– половина банки консервированного горошка;

– 3 столовые ложки майонеза;

– соль по вкусу.



Из пекинской капусты удаются очень вкусные салаты / Фото Unsplash

Приготовление:

Помойте капусту и накрошите ее соломкой.

Так же соломкой или брусочками нарежьте колбасу.

Добавьте горошек и соль, перемешайте.

Заправьте салат майонезом и снова перемешайте. При подаче блюдо можно украсить зеленью – петрушкой, укропом, луком, микрогрином, рукколой.

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