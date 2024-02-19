Завдяки соєвому соусу салат матиме східні нотки. Спробуйте приготувати його за цим простим рецептом.
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Салат з огірків та моркви по-корейськи
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Помиті огірки наріжте соломкою. Помиту моркву почистьте та натріть на терці по-корейськи.
- Вимийте зелену цибулю, обріжте зайве. Поріжте її великими шматками. Всі овочі складіть у поліетиленовий пакет. Запакуйте його в ще один та закрутіть, щоб не пропускав повітря.
- Очистьте й промийте часник. Натріть його на грубій тертці та відправте в пакет.
- Вимийте перець чилі, відріжте половинку, очистьте від серцевини й наріжте дрібненькими шматочками. Додайте у пакет разом з олією.
- Додайте оцет, соєвий соус, паприку, чорний перець та сіль. Закрутіть пакет, щоб із нього нічого не висипалося.
- Перемішайте інгредієнти, злегка струшуючи, качаючи й обертаючи пакет. Можна замаринувати салат кілька годин, а можна й одразу висипати в миску.